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      Сколько военных погибли с начала "весеннего перемирия" на Донбассе

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      Сколько военных погибли с начала "весеннего перемирия" на Донбассе
      Сколько военных погибли с начала "весеннего перемирия" на Донбассе / Фото из открытых источников

      С начала режима тишины на оккупированном Донбассе погибли 5 украинских военных, еще 15 – получили ранения.

      Такие данные озвучил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук, пишет "РБК-Украина".

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      С начала введения перемирия произошло 60 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины пророссийскими боевиками. Марчук отметил, что обстрелы велись и из оружия, которое уже должно быть отведено от линии разграничения

      "О потерях, пожалуй, надо сказать. Боевые потери личного состава Объединенных сил за этот период: погибшие – 5, ранены 15. Всего 20 человек с 8 марта", – сказал Марчук.

      Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о введении с полуночи 8 марта режима тишины на Донбассе. Однако, оккупанты игнорируют все договоренности и продолжают обстреливать позиции наших войск. Только за минувшие сутки пророссийские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня и убили одного украинского защитника.

      Сколько военных погибли на Донбассе?
      С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.

      Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В целом, с начала войны были убиты более 3 тысячи гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Жертвы Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Потери
      Источник: 24 Канал
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