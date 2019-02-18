На Донбассе украинский военный получил ранение из-за обстрела боевиков

На протяжении прошедших суток оккупанты обстреляли украинские позиции 10 раз, применив при этом запрещенное вооружение. Во время обстрелов ранения получил один украинский воин.

В общем боевики выпустили по позициям наших войск 55 мин, пишет пресс-центр штаба ООС.

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Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" совершили пять обстрелов из минометов вблизи поселка Лебединский, из минометов и вооружения боевой машины пехоты у поселка Пески. Кроме того, из минометов и гранатометов обстреляли позиции в районе села Водяное, а также село Павлополь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики также пять раз обстреляли украинские позиции около Катериновки, поселков Троицкое и Новолуганское и Станицы Луганской.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение. По данным разведки, 17 февраля удалось уничтожить одного оккупанта и еще пятерых ранить.