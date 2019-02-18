Украинские военные отбили атаку диверсионной группы и захватили в плен пророссийского боевика

В воскресенье, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных Сил украинские военные отбили нападение враждебной диверсионно-разведывательной группы. Также военным удалось захватить одного из пророссийских боевиков в плен.

Пресс-центр операции Объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, на Светлодарском направлении враг предпринял поппытку выхода диверсионно-разведывательной группы, целью которой было атаковать позиции украинских военных.

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В этом районе выполнял боевые задачи один из батальонов. Отмечается, что украинские военные заранее разоблачили намерения врага, поэтому были готовы к нападению.

Нападение врага отражено, одного из оккупантов взяли в плен. Пока пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных Сил,

– говорится в сообщении.

Добавим, что 9 февраля военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ попал в плен к пророссийским боевиков на Донбассе. Бойца зовут Игорь Мирончук. Из-за вероятной полученную контузию Мирончук мог потерять ориентировку на местности и отправиться в направлении вражеских позиций.