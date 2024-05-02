Специалисты ISW предполагают, что так Кремль, вероятно, хочет усилить и интенсифицировать текущие наступательные операции.

Смотрите также Держат в руках палки: Кремль бросает на штурм Часового Яра людей без оружия

Что говорят аналитики о действиях врага

Российские и украинские источники говорят, что ВСУ перебрасывают части российских 76 и 7 воздушно-десантных дивизий (ВДВ), которые были развернуты в районе Роботино на западе Запорожской области на момент разгара украинского контрнаступления летом 2023 года, на новые направления.

Аналитики вспоминают, что украинский военный обозреватель Константин Машовец 1 мая написал, что недавно российское военное командование приняло решение о передислокации как минимум батальона 76 дивизии ВДВ с Ореховского направления, что на Запорожье, на общую линию фронта в Луганской области или на Краматорское направление.

ISW еще не нашло подтверждения того, что подразделения 76 и 7 дивизий ВДВ передислоцировались в другие направления, хотя эти российские и украинские отчеты являются значимыми, и любые передислокации ВДВ из Запорожской области в Восточную Украину требуют более тщательного изучения в ближайшие дни,

– заверили аналитики.

Они объяснили, что любая передислокация этих элементов даст российским силам возможность усилить наступательные операции и поставить украинские силы под нарастающее давление, независимо от их расположения.

Специалисты ISW объяснили, что российские военные могут попытаться передислоцировать элементы 76 или 7 дивизии ВДВ или обе на Восточную Украину, чтобы:

поддержать наступательные операции России в Донецкой области,

использовать текущее окно уязвимости до того, как американская военная помощь начнет масштабно достигать линии фронта.

Аналитики американского Института уверяют, что будут продолжать следить за сообщениями о возможной передислокации подразделений 76 и 7 дивизий ВДВ, ведь это представляет значительный риск для способности Украины замедлить непрерывные российские наступательные операции на Востоке Украины в ближайшие недели до прибытия помощи от США.

Обратите внимание! ISW писали, что россияне впервые за последнее время не наступали на Авдеевском направлении. Аналитики предположили, что оккупанты могут попытаться наступать со своего выступления к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы усилить операции вблизи Часового Яра. Это может быть плацдармом для начала наступательных операций на Дружковку и Константиновку. Подробнее читайте по ссылке.