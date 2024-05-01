Россияне могут решить наступать со своего выступления к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы усилить операции вблизи Часового Яра. Это потребует от российских войск проведения тактической паузы для сосредоточения сил для наступления.

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Россияне сосредотачиваются на Часовом Яру

Часов Яр является оперативно важным населенным пунктом, поскольку может стать для сил России плацдармом для начала наступательных операций на Дружковку и Константиновку.

В утренних и вечерних сводках Генштаба за 30 апреля указано, что всего за сутки украинские войска отбили 47 атак России на Авдеевском направлении и 57 атак россиян на Бахмутском направлении – больше всего на направлении Часов Яр,

– сообщают аналитики.

В ISW добавляют, что отчетов за один день недостаточно, чтобы установить закономерность. В то же время это может свидетельствовать о том, что российские войска несколько замедляют скорость атак вокруг Авдеевки, одновременно восстанавливая наступательные действия вокруг Часового Яра.

Ранее аналитики сообщали, что российское командование может выбирать из как минимум двух направлений для продолжения наступательных действий. Оккупанты могут либо продолжать продвигаться на запад к Покровску, или пытаться двигаться на север, чтобы провести наступление вокруг Часового Яра.

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