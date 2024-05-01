Росіяни можуть вирішити наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб посилити операції поблизу Часового Яру. Це вимагатиме від російських військ проведення тактичної паузи для зосередження сил для наступу.

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Росіяни зосереджуються на Часовому Ярі

Часів Яр є оперативно важливим населеним пунктом, оскільки може стати для сил Росії плацдармом для початку наступальних операцій на Дружківку та Костянтинівку.

У ранкових і вечірніх зведеннях Генштабу за 30 квітня зазначено, що загалом за добу українські війська відбили 47 атак Росії на Авдіївському напрямку та 57 атак росіян на Бахмутському напрямку – найбільше на напрямку Часів Яр,

– повідомляють аналітики.

В ISW додають, що звітів за один день недостатньо, щоб встановити закономірність. Водночас це може свідчити про те, що російські війська дещо сповільнюють швидкість атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступальні дії навколо Часового Яру.

Раніше аналітики повідомляли, що російське командування може обирати із щонайменше двох напрямків для продовження наступальних дій. Окупанти можуть або продовжувати просуватися на захід до Покровська, або намагатися рухатися на північ, щоб провести наступ навколо Часового Яру.

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