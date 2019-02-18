Українські військові відбили атаку диверсійної групи та захопили в полон проросійського бойовика

У неділю, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних Сил українські військові відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Також військовим вдалося захопити одного з проросійських бойовиків в полон.

Прес-центр операції Об'єднаних Сил повідомив на своїй сторінці у Facebook, що на Світлодарському напрямку ворог зробив спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, яка мала на меті атакувати позиції українських військових.

Читайте також: Проросійські бойовики вбили українського військового, проте самі зазнали суттєвих втрат

У цьому районі саме виконував бойові завдання один з батальйонів. Зазначається, що українські військові заздалегідь викрили наміри ворога, тому були готові до нападу.

Напад ворога відбито, одного з окупантів взяли в полон. Поки полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об'єднаних сил,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що 9 лютого військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ потрапив у полон до проросійських бойовиків на Донбасі. Бійця звуть Ігор Мирончук. Через ймовірну отриману контузію Мирончук міг втратити орієнтування на місцевості та вирушити у напрямку ворожих позицій.