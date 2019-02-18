02:30
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Українські військові відбили атаку диверсійної групи та захопили в полон проросійського бойовика

      407 Читать новость на русском
      Військові ЗСУ захопили в полон ворожого бійця
      Військові ЗСУ захопили в полон ворожого бійця / 24 Канал

      У неділю, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних Сил українські військові відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Також військовим вдалося захопити одного з проросійських бойовиків в полон.

      Прес-центр операції Об'єднаних Сил повідомив на своїй сторінці у Facebook, що на Світлодарському напрямку ворог зробив спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, яка мала на меті атакувати позиції українських військових.

      Читайте також: Проросійські бойовики вбили українського військового, проте самі зазнали суттєвих втрат

      У цьому районі саме виконував бойові завдання один з батальйонів. Зазначається, що українські військові заздалегідь викрили наміри ворога, тому були готові до нападу.

      Напад ворога відбито, одного з окупантів взяли в полон. Поки полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об'єднаних сил,
      – йдеться у повідомленні.

       

       

      Додамо, що 9 лютого військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ потрапив у полон до проросійських бойовиків на Донбасі. Бійця звуть Ігор Мирончук. Через ймовірну отриману контузію Мирончук міг втратити орієнтування на місцевості та вирушити у напрямку ворожих позицій.

      blog_ava
      Люди заражають котів стресом
      17 лютого
      2354
      Теги: Новини України Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 лютого: новий позов проти Супрун і Трампа висунули на Нобелівську премію
      17 лютого , 22:10 Головні новини 17 лютого: новий позов проти Супрун і Трампа висунули на Нобелівську премію
      1469
      Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      17 лютого , 22:00 Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 562
      Найсмішніші меми тижня: "самоспалення" Мосійчука та валентинки від українських політиків
      17 лютого , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "самоспалення" Мосійчука та валентинки від українських політиків
      2252
      Єдиний храм ПЦУ в Росії та як ошукали власників "євроблях" у Харкові – топ-5 відео тижня
      17 лютого , 19:30 Єдиний храм ПЦУ в Росії та як ошукали власників "євроблях" у Харкові – топ-5 відео тижня
      668
      Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      17 лютого , 19:00 Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      Наталія Лебідь 2122
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук