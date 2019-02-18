08:44
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      На Донбасі український військовий отримав поранення через обстріли бойовиків

      57 Читать новость на русском
      На Донбасі бойовики обстрілювали українські позиції 10 разів, один військовий отримав поранення
      На Донбасі бойовики обстрілювали українські позиції 10 разів, один військовий отримав поранення / Фото з відкритих джерел

      Впродовж минулої доби окупанти обстріляли українські позиції 10 разів, застосувавши при цьому заборонене озброєння. Під час обстрілів поранення отримав один український воїн.

      Загалом бойовики випустили по позиціях наших військ 55 мін, пише прес-центр штабу ООС.

      Читайте також: Українські військові відбили атаку диверсійної групи та захопили в полон проросійського бойовика

      Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" здійснили п'ять обстрілів з мінометів поблизу селища Лебединське, з мінометів та озброєння бойової машини піхоти біля селища Піски. Окрім того, з мінометів та гранатометів обстріляли позиції у районі села Водяне, а також село Павлопіль із з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики також п'ять разів обстріляли українських воїнів –поблизу Катеринівки, селищ Троїцьке та Новолуганське і Станиці Луганської.

      Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав легке поранення. За даними розвідки, 17 лютого вдалось знищити одного окупанта та ще п'ятьох поранити.

      blog_ava
      "Я вірю Путіну": Трамп не повірив розвідці ФБР про ракети Північної Кореї
      сьогодні
      1383
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      сьогодні , 08:40 Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      Ольга Черненко 33
      Головні новини 17 лютого: новий позов проти Супрун і Трампа висунули на Нобелівську премію
      сьогодні , 08:03 Головні новини 17 лютого: новий позов проти Супрун і Трампа висунули на Нобелівську премію
      2168
      Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      17 лютого , 22:00 Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 883
      Найсмішніші меми тижня: "самоспалення" Мосійчука та валентинки від українських політиків
      17 лютого , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "самоспалення" Мосійчука та валентинки від українських політиків
      2486
      Єдиний храм ПЦУ в Росії та як ошукали власників "євроблях" у Харкові – топ-5 відео тижня
      17 лютого , 19:30 Єдиний храм ПЦУ в Росії та як ошукали власників "євроблях" у Харкові – топ-5 відео тижня
      807
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук