На Донбасі український військовий отримав поранення через обстріли бойовиків

Впродовж минулої доби окупанти обстріляли українські позиції 10 разів, застосувавши при цьому заборонене озброєння. Під час обстрілів поранення отримав один український воїн.

Загалом бойовики випустили по позиціях наших військ 55 мін, пише прес-центр штабу ООС.

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Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" здійснили п'ять обстрілів з мінометів поблизу селища Лебединське, з мінометів та озброєння бойової машини піхоти біля селища Піски. Окрім того, з мінометів та гранатометів обстріляли позиції у районі села Водяне, а також село Павлопіль із з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики також п'ять разів обстріляли українських воїнів –поблизу Катеринівки, селищ Троїцьке та Новолуганське і Станиці Луганської.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав легке поранення. За даними розвідки, 17 лютого вдалось знищити одного окупанта та ще п'ятьох поранити.