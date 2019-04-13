На Донбассе умер раненый во время обстрела морпех

Морской пехотинец Владимир Лысаковский получил ранения во время обстрела боевиков вблизи Гранитного. Из-за полученных ран украинский воин умер.

В течение суток 11 апреля на временно оккупированном Донбассе было неспокойно. Тогда из-за вражеских обстрелов погиб один украинский военный, Роман Чибинеев, и еще 8 получили ранения.

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Мощнейший удар по украинским защитникам боевики нанесли в районе Павлополя Донецкой области. Бой длился 2,5 часа.

В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, погиб наш собрат, старший матрос Владимир Лысаковский. Смелым морским пехотинцем, искренним патриотом и хорошим товарищем Владимир вошел во флотскую семью и навсегда останется таким в нашей памяти,

– пишет пресс-служба ВМС ВСУ.

Командование и весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины выражают искренние соболезнования родным и близким защитника.

Сколько военных погибло на Донбассе? С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2 949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 14 защитников, еще больше сотни получили ранения.



Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.