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      На Донбасі помер поранений під час обстрілу морпіх

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      На Донбасі помер поранений воїн Володимир Лисаківський
      На Донбасі помер поранений воїн Володимир Лисаківський / Фото з відкритих джерел

      Морський піхотинець Володимир Лисаківський отримав поранення під час обстрілу бойовиків поблизу Гранітного. Через отримані рани український воїн помер.

      Впродовж доби 11 квітня на тимчасово окупованому Донбасі було неспокійно. Тоді через ворожі загинув один український військовий Роман Чибінєєв та ще 8 отримали поранення.

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      Найпотужніший удар щодо українських захисників бойовики завдали у районі Павлополя на Донеччині. Бій тривав 2,5 години.

      У районі проведення операції Об’єднаних сил захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України загинув наш побратим старший матрос Володимир Лисаківський. Сміливим морським піхотинцем, щирим патріотом і гарним товаришем Володимир увійшов у флотську сім’ю і навіки залишиться таким у нашій пам’яті,
      – пише прес-служба ВМС ЗСУ.

      Командування та весь особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України висловлюють щирі співчуття рідним і близьким захисника.

      Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 14 захисників, ще понад сотня отримали поранення.
       Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Втрати
      Джерело: 24 канал
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