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      На Донбассе усилились обстрелы со стороны врага, в ВСУ есть раненые

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      Война на Донбассе: суточная сводка
      Война на Донбассе: суточная сводка / censor.ne

      За сутки 22 августа пророссийские боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

      Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

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      На восточном участке линии фронта было 9 обстрелов: трижды неподалеку Водяного, дважды вблизи Новотроицкого, трижды в районе Богдановки, а также вблизи Лебединского. На северном участке обстрелов было меньше – 4: вблизи Новолуганского, в районе Зайцево и дважды неподалеку Южного.

      С начала суток 23 августа вражеских обстрелов в сторону ВСУ пока не было.

      Бойцы ВСУ уничтожили базу боевиков, 20 погибших: видео успешной спецоперации

      мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Теги: Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Постраждалі
      Источник: 24 канал
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