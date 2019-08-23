На Донбассе усилились обстрелы со стороны врага, в ВСУ есть раненые

За сутки 22 августа пророссийские боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Читайте также: Наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 30 неотведенных "Градов" на оккупированных территориях

На восточном участке линии фронта было 9 обстрелов: трижды неподалеку Водяного, дважды вблизи Новотроицкого, трижды в районе Богдановки, а также вблизи Лебединского. На северном участке обстрелов было меньше – 4: вблизи Новолуганского, в районе Зайцево и дважды неподалеку Южного.

С начала суток 23 августа вражеских обстрелов в сторону ВСУ пока не было.

Бойцы ВСУ уничтожили базу боевиков, 20 погибших: видео успешной спецоперации



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала