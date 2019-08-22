Бойцы ВСУ уничтожили базу боевиков, 20 погибших: видео успешной спецоперации
Украинские военные 54-й механизированной бригады ВСУ до объявления перемирия в июле провели мощную спецоперацию на Донбассе. Бойцам удалось уничтожить вражескую базу вместе с техникой и самими боевиками.
Украинский волонтер Юрий Мысягин отметил, что это впервые вся операция украинских защитников была снята на видео.
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Самая быстрая и самая успешная боевая операция ВСУ за время войны на востоке Украины. Всего 12 минут хватило боевой разведывательной группе К-2 и команде "Министерство магии" из 54-й механизированной бригады, чтобы враг на себе ощутил всю силу и мощь украинской пехоты,
– сказал он.
По словам волонтера, успех спецоперации обеспечила слаженная работа бойцов ВСУ. В частности, штаб ОТГ "Север" вовремя сообщил информацию о концентрации сил оккупантов, а беспилотниками и дронами грамотно провели тайную разведку. Защитники начали операцию в самый неожиданный для врага момент, удары наносили с разных сторон, дистанции, скоростью и частотой.
"В операции участвовало всего 35 человек. Благодаря слаженным и четким действиям, группам удалось практически полностью уничтожить базу террористов и всю технику, которая была там", – добавил Мысягин.
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Так, украинский бойцам удалось уничтожить такую технику:
- зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
- командно-штабную машину;
- 2 БМП (боевые машины пехоты);
- 6 грузовиков "Урал", еще 5 повреждены;
- 4 грузовика "Камаз", еще 1 подбит;
- грузовой кран.
Во время спецоперации были ликвидированы около 20 пророссийских боевиков, еще 11 получили ранения.