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      Бойцы ВСУ уничтожили базу боевиков, 20 погибших: видео успешной спецоперации

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      Украинские военные уничтожили базу боевиков на Донбассе
      Украинские военные уничтожили базу боевиков на Донбассе / Скриншот

      Украинские военные 54-й механизированной бригады ВСУ до объявления перемирия в июле провели мощную спецоперацию на Донбассе. Бойцам удалось уничтожить вражескую базу вместе с техникой и самими боевиками.

      Украинский волонтер Юрий Мысягин отметил, что это впервые вся операция украинских защитников была снята на видео.

      Важно: Отношение жителей Донбасса к украинской армии очень изменилось, – боец 28-й бригады "Каратель"

      Самая быстрая и самая успешная боевая операция ВСУ за время войны на востоке Украины. Всего 12 минут хватило боевой разведывательной группе К-2 и команде "Министерство магии" из 54-й механизированной бригады, чтобы враг на себе ощутил всю силу и мощь украинской пехоты,
      – сказал он.

      По словам волонтера, успех спецоперации обеспечила слаженная работа бойцов ВСУ. В частности, штаб ОТГ "Север" вовремя сообщил информацию о концентрации сил оккупантов, а беспилотниками и дронами грамотно провели тайную разведку. Защитники начали операцию в самый неожиданный для врага момент, удары наносили с разных сторон, дистанции, скоростью и частотой.

      "В операции участвовало всего 35 человек. Благодаря слаженным и четким действиям, группам удалось практически полностью уничтожить базу террористов и всю технику, которая была там", – добавил Мысягин.

      По  теме: Каким способом Россия перебрасывает на Донбасс оружие и технику: данные разведки

      Так, украинский бойцам удалось уничтожить такую технику:

      • зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
      • командно-штабную машину;
      • 2 БМП (боевые машины пехоты);
      • 6 грузовиков "Урал", еще 5 повреждены;
      • 4 грузовика "Камаз", еще 1 подбит;
      • грузовой кран.

      Во время спецоперации были ликвидированы около 20 пророссийских боевиков, еще 11 получили ранения.

      окуповані території ДонбасуОккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Жертвы Пророссийские боевики Оружие
      Источник: 24 канал
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