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      Отношение жителей Донбасса к украинской армии очень изменилось, – боец 28-й бригады "Каратель"

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      Командир взвода 28-й бригады Виктор Егоров
      Командир взвода 28-й бригады Виктор Егоров / Фото Екатерины Петренко (24 канал)

      Отношение мирных жителей Донбасса к украинским армейцам заметно изменилось в лучшую сторону, по сравнению с 2014 годом. Так считает командир взвода 28-й бригады Виктор Егоров с позывным "Каратель".

      Об этом говорится в эксклюзивном интервью для 24 канала: "Освободить оккупированный Донбасс можно только штурмом, – командир взвода 28-й бригады".

      По сравнению с 2014-м отношение людей очень изменилось. Больше перешло на нашу сторону. Даже на блокпостах люди с оккупированных территорий спрашивают нас: "Когда вы уже придете? Нам надоело ждать, пора уже нас освобождать",
      – говорит Виктор Егоров.

      Он также рассказал, устраивали ли местные провокации против украинских военных. В частности, по словам бойца, в 2014-м в Славном жители бастовали и требовали, чтобы украинские армейцы убирались. Жители Славного даже угрожали военным поджогом.

      Местные говорили, что они против нас, и мы им не нужны. Не отрицали, что поддерживают Россию. Потому что привыкли ничего не делать, чтобы им на блюдечке все принесли. Наслушались обещаний с телевизоров, что вернется Советский Союз, будет все дешево, и работы валом. Не будет этого, а хочешь жить нормально – надо работать. Теперь такого отношения меньше. Но на шестом году войны до сих пор есть жители Донбасса, которые против украинских армейцев. Они сполна увидели "русского мира", живут в подвалах, терпят обстрелы почти каждый день, но виноваты почему-то мы. Потому что, мол, это мы пришли на "их землю"... Вражеская пропаганда хорошо работает,
      – отмечает "Каратель".

      Также украинский защитник рассказал, какими методами военные ВСУ противодействуют вражеской пропаганде на временно оккупированных территориях Донбасса.

      "Мы бабушкам помогали дров нарубить или на огороде что-то сделать. По-разному со своей стороны показывали, что мы не захватчики, а украинская армия, которая пришла не мародерствовать, не ущемлять, а защищать свои земли и своих людей", – сказал боец 28-й бригады.

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      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Оккупированные территории
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