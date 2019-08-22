Cтавлення жителів Донбасу до української армії дуже змінилося, – боєць 28-ї бригади "Каратель"

Ставлення мирних жителів Донбасу до українських армійців помітно змінилося у кращий бік, порівняно з 2014 роком. Так вважає командир взводу 28-ї бригади Віктор Єгоров на псевдо "Каратель".

Про це йдеться в екслюзивному інтерв'ю для 24 каналу: "Звільнити окупований Донбас можна лише штурмом, – командир взводу 28-ї бригади".

У порівнянні з 2014-м ставлення людей дуже змінилося. Більше перейшло на нашу сторону. Навіть на блокпостах люди з окупованих територій запитують нас: "Коли ви вже прийдете? Нам набридло чекати, пора вже нас звільняти,

– каже Віктор Єгоров.

Він також розповів, чи влаштовували місцеві провокації проти українських військових. Зокрема, за словами бійця, у 2014-му у Славному мешканці бастували і вимагали, аби українські армійці забиралися геть. Жителі Славного навіть погрожували військовим підпалом.

Місцеві говорили, що вони проти нас, і ми їм не потрібні. Не заперечували, що підтримують Росію. Бо звикли нічого не робити, аби їм на тарілочці все принесли. Наслухались обіцянок з телевізорів, що повернеться Радянський Союз, буде все дешево, і роботи валом. Не буде цього, а хочеш жити нормально, – треба працювати. Тепер такого ставлення менше. Але на шостому році війни досі є мешканці Донбасу, які проти українських армійців. Вони сповна побачили "руського міра", живуть у підвалах, терплять обстріли майже щодня, але винні чомусь ми. Бо, мовляв, це ми прийшли на "їхню землю"... Ворожа пропаганда добре працює,

– відзначає "Каратель".

Також український захисник розповів, якими методами військові ЗСУ протидіють ворожій пропаганді на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

"Ми бабцям допомагали дров нарубати чи на городі щось зробити. По-різному зі свого боку показували, що ми не загарбники, а українська армія, яка прийшла не мародерствувати, не утискати, а захищати свої землі та своїх людей", – сказав боєць 28-ї бригади.

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