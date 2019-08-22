Бійці ЗСУ знищили базу бойовиків, 20 загиблих: відео успішної спецоперації

Українськи військові 54-ї механізованої бригади ЗСУ до оголошення перемир'я у липні провели потужну спецоперацію на Донбасі. Бійцям вдалося знищити ворожу базу разом з технікою та самими бойовиками.

Український волонтер Юрій Мисягін відзначив, що це вперше уся операція українських захисників була знята на відео.

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Найшвидша і найуспішніша бойова операція ЗСУ за час війни на сході України. Всього 12 хвилин вистачило бойовій-розвідувальній групі К-2 і команді "Міністерство магії" з 54-ї механізованої бригади, щоб ворог на собі відчув всю силу і міць української піхоти,

– сказав він.

За словами волонтера, успіх спецоперацї забезпечила злагоджена робота бійців ЗСУ. Зокрема, штаб ОТУ "Північ" вчасно повідомив інформацію про концентрацію сил окупантів, а безпілотниками і дронами грамотно провели таємну розвідку. Захисники почали операцію у найбільш несподіваний для ворога момент, удари завдавали з різних сторін, дистанції, швидкістю та частотою.

"В операції брало участь всього 35 осіб. Завдяки злагодженим та чітким діям, групам вдалося практично повністю знищити базу терористів і всю техніку, яка була там", – додав Мисягін.

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Так, український бійцям вдалося знищити таку техніку:

зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";

командно-штабну машину;

2 БМП (бойові машини піхоти);

6 вантажівкок "Урал", ще 5 - пошкоджено;

4 вантажівки "Камаз", ще 1 підбит;

вантажний кран.

Під час спецоперації були ліквідовані близько 20 проросійських бойовиків, ще 11 отримали поранення.



Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу