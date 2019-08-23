На Донбасі посилилися обстріли з боку ворога, в ЗСУ є поранені

За добу 23 серпня проросійські бойовики 13 разів порушили режим тиші на Донбасі. Поранення зазнали двоє українських військових. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської й стрілецької зброї.

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На східній ділянці лінії фронту було 9 обстрілів: тричі неподалік Водяного, двічі поблизу Новотроїцького, тричі на районі Богданівки, а також поблизу Лебединського. На північній ділянці обстрілів було менше – 4: поблизу Новолуганського, в районі Зайцевого і двічі неподалік Південного.

З початку доби 23 серпня ворожих обстрілів у бік ЗСУ наразі не було.

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Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу