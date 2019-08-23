07:49
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж
      Вєсті.UA
      20:36, 22 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      На Донбасі посилилися обстріли з боку ворога, в ЗСУ є поранені

      8 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі: добове зведення
      Війна на Донбасі: добове зведення / censor.ne

      За добу 23 серпня проросійські бойовики 13 разів порушили режим тиші на Донбасі. Поранення зазнали двоє українських військових. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

      Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської й стрілецької зброї.

      Читайте також: Спостерігачі ОБСЄ нарахували майже 30 невідведених "Градів" на окупованих територіях

      На східній ділянці лінії фронту було 9 обстрілів: тричі неподалік Водяного, двічі поблизу Новотроїцького, тричі на районі Богданівки, а також поблизу Лебединського. На північній ділянці обстрілів було менше – 4: поблизу Новолуганського, в районі Зайцевого і двічі неподалік Південного.

      З початку доби 23 серпня ворожих обстрілів у бік ЗСУ наразі не було.

      Бійці ЗСУ знищили базу бойовиків, 20 загиблих: відео успішної спецоперації

      мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      "Укроборонпром" показав, яким буде спільний україно-турецький військовий безпілотник
      сьогодні
      1539
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Постраждалі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День прапора: найцікавіші факти про український стяг
      сьогодні , 06:08 День прапора: найцікавіші факти про український стяг
      Ірина Полицька 11098
      Головні новини 22 серпня: обмін полоненими з Росією "33 на 33", Богдан подав до суду на "Схеми"
      22 серпня , 23:00 Головні новини 22 серпня: обмін полоненими з Росією "33 на 33", Богдан подав до суду на "Схеми"
      2209
      Фестиваль вместо света, день оккупантской "тряпки" и 25 тысяч заложников: новости Крымнаша
      22 серпня , 22:00 Фестиваль вместо света, день оккупантской "тряпки" и 25 тысяч заложников: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 757
      Як Україна попри супротив та агресію Росії здобула визнання у світі
      22 серпня , 19:30 Як Україна попри супротив та агресію Росії здобула визнання у світі
      Антон Голобородько 741
      Я програв через бурю, яку сам посіяв, – Лещенко про поразку на виборах і Зеленського
      22 серпня , 19:01 Я програв через бурю, яку сам посіяв, – Лещенко про поразку на виборах і Зеленського
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук