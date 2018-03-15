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На Донбассе в результате взрыва гранаты в квартире погиб человек

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Мужчина погиб от взрыва гранаты
Мужчина погиб от взрыва гранаты / Полиция

По предварительной информации, в квартире многоэтажки в Доброполье разорвалась граната. 23-летний хозяин погиб на месте, его бывшая жена получила ранения.

Взрыв произошел в квартире на третьем этаже многоэтажки около 9:00 четверга, 15 марта. О нем правоохранителям сообщила соседка, сообщили в полиции.

На место происшествия немедленно была направлена ​​группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, ГСЧС и взрывотехники.

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Установлено, что на момент взрыва в квартире находился 23-летний владелец дома и его бывшая жена. Мужчина погиб. 30-летняя женщина, мать троих детей, получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу для медицинского осмотра (без госпитализации).


Граната взорвалась в квартире

Полицейские установили, что взрывное предмет погибший приобрел у местного жителя. Сейчас подозреваемый задержан.

К слову, с начала 2018 года в Донецкой области в результате обращения с взрывоопасными предметами пострадали 8 человек, из них двое погибли, 6 получили ранения.

Стоит отметить, что за день до этого – 14 марта, на шахте в Доброполье погиб горняк.

Теги: Новости Украины Полиция Жертвы
Источник: 24 Канал
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