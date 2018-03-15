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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

На шахті у Добропіллі загинула людина

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На шахті у Добропіллі загинула людина
На шахті у Добропіллі загинула людина / ілюстративне фото

На шахті у місті Добропілля Донецької області смертельно травмувався гірничий майстер. Від отриманих травм чоловік помер.

Про це повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець з посиланням на прес-службу шахтоуправління ДТЕК Добропіллявугілля.

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"Нещасний випадок стався 14 березня о 23:56 під час робіт з доставки матеріалів на глибині 450 метрів. Постраждалий – гірничій майстер другої дільниці з підготовчих робіт 1971 року народження", – написав він.

Наразі обставини нещасного випадку з'ясовує комісія до якої увійшли представники вугільних профспілок та державних органів.

Теги: Новини України Жертви Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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