На шахті у Добропіллі загинула людина

На шахті у місті Добропілля Донецької області смертельно травмувався гірничий майстер. Від отриманих травм чоловік помер.

Про це повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець з посиланням на прес-службу шахтоуправління ДТЕК Добропіллявугілля.

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"Нещасний випадок стався 14 березня о 23:56 під час робіт з доставки матеріалів на глибині 450 метрів. Постраждалий – гірничій майстер другої дільниці з підготовчих робіт 1971 року народження", – написав він.

Наразі обставини нещасного випадку з'ясовує комісія до якої увійшли представники вугільних профспілок та державних органів.