На шахте в Доброполье погиб человек
На шахте в городе Доброполье Донецкой области смертельно травмировался горный мастер. От полученных травм мужчина скончался.
Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец со ссылкой на пресс-службу шахтоуправления ДТЭК Добропольеуголь.
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"Несчастный случай произошел 14 марта в 23:56 во время работ по доставке материалов на глубине 450 метров. Пострадавший – горный мастер второго участка по подготовительным работам 1971 года", – написал он.
Обстоятельства несчастного случая выясняет комиссия в которую вошли представители угольных профсоюзов и государственных органов.
Источник: 24 Канал
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