На Донбасі внаслідок вибуху гранати у квартирі загинув чоловік
За попередньою інформацією, у квартирі багатоповерхівки у Добропіллі розірвалася граната. 23-річний господар загинув на місці, його колишня дружина отримала поранення.
Вибух стався у квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки близько 9:00 години четверга, 15 березня. Про нього правоохоронцям повідомила сусідка, сповістили у поліції.
На місце події негайно була спрямована група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, ДСНС та вибухотехніки.
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Встановлено, що на момент вибуху в квартирі знаходився 23-річний власник оселі та його колишня дружина. Чоловік загинув. 30-річна жінка, мати трьох дітей, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні для медичного огляду (без госпіталізації).
Граната вибухнула у квартирі
Поліцейські встановили, що вибуховий предмет загиблий придбав у місцевого мешканця. Наразі підозрюваний затриманий.
До слова, з початку 2018 року на Донеччині внаслідок поводження з вибухонебезпечними предметами постраждали 8 людей, з них двоє загинули, 6 отримали поранення.
Варто зазначити, що за день до цього – 14 березня, на шахті у Добропіллі загинув гірник.