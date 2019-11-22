На Донбассе задержали боевика, который ехал менять украинский паспорт: видео

На Луганщине задержали пророссийского боевика, который выехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы заменить паспорт.

В 2014 году он входил в состав формирований так называемой "ЛНР" в поселке Ясиновский в городе Ровеньки, сообщили в пресс-службе полиции.

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48-летний мужчина говорит, что только охранял общественный порядок и в боевых действиях участия не принимал.

Он рассказал, что в начале 2014-го жители поселка самостоятельно создали группы для охраны правопорядка и занимались "ночным патрулированием, защитой населения от грабителей и мародеров".

Боевик сказал, что эти "правоохранители" иногда утихомиривали домашние ссоры, но в целом у них был только один на всех карабин для "самоуспокоения". Задержанный утверждает, что в мае 2014 года уехал в Россию вместе с семьей и в боевых действиях участия не принимал.

Однако против него уже возбуждено дело по статье 260 (Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса. Полицейские отметили, что мужчина "плодотворно сотрудничает со следователями".

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