На Донбассе задержали боевика, который ехал менять украинский паспорт: видео
На Луганщине задержали пророссийского боевика, который выехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы заменить паспорт.
В 2014 году он входил в состав формирований так называемой "ЛНР" в поселке Ясиновский в городе Ровеньки, сообщили в пресс-службе полиции.
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48-летний мужчина говорит, что только охранял общественный порядок и в боевых действиях участия не принимал.
Он рассказал, что в начале 2014-го жители поселка самостоятельно создали группы для охраны правопорядка и занимались "ночным патрулированием, защитой населения от грабителей и мародеров".
Боевик сказал, что эти "правоохранители" иногда утихомиривали домашние ссоры, но в целом у них был только один на всех карабин для "самоуспокоения". Задержанный утверждает, что в мае 2014 года уехал в Россию вместе с семьей и в боевых действиях участия не принимал.
Однако против него уже возбуждено дело по статье 260 (Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса. Полицейские отметили, что мужчина "плодотворно сотрудничает со следователями".
На Донбассе задержали боевика, который ехал менять украинский паспорт: видео
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