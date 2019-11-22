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      Оккупанты подбили ракетой военный автомобиль, 3 человека получили контузию: фото

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      Оккупанты подбили ракетой военный автомобиль / Фото с фейсбука-страницы пресс-штаба ООС

      В Донецкой области пророссийские боевики из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот" подбили грузовой автомобиль украинских военных. Инцидент произошел 21 ноября во мирному населенном пункте Шумы.

      В результате коварного обстрела 3 военнослужащих получили контузию, сообщили в пресштаби ООС. Среди них – одна женщина.

      Важно: На Донбассе погиб украинский военнослужащий Богдан Шацкий: что о нем известно

      Сейчас все пострадавшие находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

      Военнослужащий ВС Украины Виктор рассказал, что в момент обстрела грузовик даже не находилась на передовой линии обороны. Машина обеспечения развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.

      Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал,
      – рассказал военный.

      оос війна на донбасі ракета авто вантажівкаГрузовик после обстрела / Фото: Фейсбук-страница ООС

      По словам Виктора, ракету запустили с расстояния около 2,5 километров. На такой дистанции управлять боеприпасом очень трудно. Оператор враждебного ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

      вантажівка оос війна на донбасі обстрілПророссийские боевики коварно запустили ракету в грузовик / Фото: Фейсбук-страница ООС

      обстріл оос війна на донбасі вантажівка Последствия обстрела / Фото: Фейсбук-страница ООС

      Отметим, что на протяжении 21 ноября пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Где было горячее всего – читайте здесь.

      карта окупованих територій Донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал
       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Оружие Новости Донецка Новости России Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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