Окупанти запустили ракету у військовий автомобіль, 3 людей отримали контузію: фото

На Донеччині проросійські бойовики з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот" підбили вантажний автомобіль українських військових. Інцидент трапився 21 листопада у мирному населеному пункті Шуми.

Унаслідок підступного обстрілу 3 військовослужбовців отримали контузію, повідомили у пресштабі ООС. Серед них – одна жінка.

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Зараз усі потерпілі перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їхнього здоров'я задовільний.

Військовослужбовець ЗС України Віктор розповів, що у момент обстрілу вантажівка навіть не перебувала на передовій лінії оборони. Машина забезпечення розвозила продукти харчування і воду для військовослужбовців на дальні позиції.

Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував,

– розповів військовий.



Вантажівка після обстрілу/ Фото: фейсбук-сторінка ООС

За словами Віктора, ракету запустили з відстані близько 2,5 кілометрів. На такій дистанції керувати боєприпасом дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався "завести" ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев’яний борт кузова.



Проросійські бойовики підступно запустили ракету у вантажівку/ Фото: фейсбук-сторінка ООС



Наслідки обстрілу/ Фото: фейсбук-сторінка ООС

Зазначимо, що упродовж 21 листопада проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Де було найгарячіше – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу/ 24 канал

