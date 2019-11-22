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      Окупанти запустили ракету у військовий автомобіль, 3 людей отримали контузію: фото

      2020 Читать новость на русском
      Окупанти запустили ракету у військовий автомобіль / Фото з фейсбуку пресштабу ООС

      На Донеччині проросійські бойовики з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот" підбили вантажний автомобіль українських військових. Інцидент трапився 21 листопада у мирному населеному пункті Шуми.

      Унаслідок підступного обстрілу 3 військовослужбовців отримали контузію, повідомили у пресштабі ООС. Серед них – одна жінка.

      Важливо: На Донбасі загинув український військовий Богдан Шацький: що про нього відомо

      Зараз усі потерпілі перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їхнього здоров'я задовільний.

      Військовослужбовець ЗС України Віктор розповів, що у момент обстрілу вантажівка навіть не перебувала на передовій лінії оборони. Машина забезпечення розвозила продукти харчування і воду для військовослужбовців на дальні позиції.

      Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував,
      – розповів військовий.

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      Вантажівка після обстрілу/ Фото: фейсбук-сторінка ООС

      За словами Віктора, ракету запустили з відстані близько 2,5 кілометрів. На такій дистанції керувати боєприпасом дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався "завести" ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев’яний борт кузова.

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      Проросійські бойовики підступно запустили ракету у вантажівку/ Фото: фейсбук-сторінка ООС

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      Наслідки обстрілу/ Фото: фейсбук-сторінка ООС

      Зазначимо, що упродовж 21 листопада проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Де було найгарячіше – читайте тут.

      карта окупованих територій Донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу/ 24 канал
       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини Росії Новини Донецька Зброя
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