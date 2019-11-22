Бойовики застосували на Донбасі заборонені міномети: 3 українських бійців зазнали травм

Протягом 21 листопада проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів бойові травми отримали 3 українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

Під час обстрілів позицій ООС російські окупаційні сили застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, включно з великокаліберними кулеметами. Окрім того, у штабі ООС зафіксували вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

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Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі:

біля Водяного окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметри, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік від Невельського – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік від Шумів – з протитанкового ракетного комплексу;

біля Кіндрашівки-Нової – з підствольних гранатометів.

Від початку доби 22 листопада російські окупаційні війська ще не здійснили жодного обстрілу.