Боевики применили на Донбассе запрещенные минометы: 3 украинских бойцов получили травмы

В течение 21 ноября пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов боевые травмы получили 3 украинских военнослужащих из состава Объединенных сил.

Во время обстрелов позиций ООС российские оккупационные силы применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, в штабе ООС зафиксировали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

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Где и из какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе:

у Водяного оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку от Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Шумел – из противотанкового ракетного комплекса;

у Кондрашовки-Новой – из подствольных гранатометов.

С начала суток 22 ноября российские оккупационные войска еще не осуществили ни одного обстрела.