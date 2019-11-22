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      Боевики применили на Донбассе запрещенные минометы: 3 украинских бойцов получили травмы

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      Пророссийские боевики применили ПТРК на Донбассе / riafan.ru (иллюстративное фото)

      В течение 21 ноября пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов боевые травмы получили 3 украинских военнослужащих из состава Объединенных сил.

      Во время обстрелов позиций ООС российские оккупационные силы применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, в штабе ООС зафиксировали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

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      Где и из какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе:

      • у Водяного оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • неподалеку от Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Шумел – из противотанкового ракетного комплекса;
      • у Кондрашовки-Новой – из подствольных гранатометов.

      С начала суток 22 ноября российские оккупационные войска еще не осуществили ни одного обстрела.

      карта окупованих територій Донбасу

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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