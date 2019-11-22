На Луганщині затримали проросійського бойовика, який виїхав на підконтрольну Україні територію, аби замінити паспорт.

У 2014 році він входив до складу формувань так званої "ЛНР" у селищі міського типу Ясиновський у місті Ровеньки, повідомили у пресслужбі поліції.

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48-річний чоловік каже, що тільки охороняв громадський порядок і в бойових діях участі не брав.

Він розповів, що на початку 2014-го жителі селища самотужки створили групи для охорони правопорядку й займались "нічним патрулюванням, захистом населення від грабіжників та мародерів".

Бойовик сказав, що ці "правоохоронці" іноді вгамовували домашні сварки, але загалом у них був лише один на всіх карабін для "самозаспокоєння". Затриманий стверджує, що у травні 2014 року виїхав у Росію разом із родиною і в бойових діях участі не брав.

Однак проти нього уже порушено справу за статтею 260 (Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу. Поліцейські зазначили, що чоловік "плідно співпрацює зі слідчими".

На Донбасі затримали бойовика, який їхав міняти український паспорт: відео