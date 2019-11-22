22:43
22 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бунт пенсіонерок у РФ. Лукашенко краще Моурінью
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 листопада
      Вєсті.UA: Хатинка для Діда Мороза за 6 мільйонів. Навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:35, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      На Донбасі затримали бойовика, який їхав міняти український паспорт: відео

      1124 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото / ua.depositphotos.com

      На Луганщині затримали проросійського бойовика, який виїхав на підконтрольну Україні територію, аби замінити паспорт.

      У 2014 році він входив до складу формувань так званої "ЛНР" у селищі міського типу Ясиновський у місті Ровеньки, повідомили у пресслужбі поліції.

      Читайте також: Окупанти запустили ракету у військовий автомобіль, 3 людей отримали контузію: фото

      48-річний чоловік каже, що тільки охороняв громадський порядок і в бойових діях участі не брав.

      Він розповів, що на початку 2014-го жителі селища самотужки створили групи для охорони правопорядку й займались "нічним патрулюванням, захистом населення від грабіжників та мародерів".

      Бойовик сказав, що ці "правоохоронці" іноді вгамовували домашні сварки, але загалом у них був лише один на всіх карабін для "самозаспокоєння". Затриманий стверджує, що у травні 2014 року виїхав у Росію разом із родиною і в бойових діях участі не брав.

      Однак проти нього уже порушено справу за статтею 260 (Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу. Поліцейські зазначили, що чоловік "плідно співпрацює зі слідчими".

      На Донбасі затримали бойовика, який їхав міняти український паспорт: відео

       

      У Норвегії знайшли тисячолітній корабель вікінгів: фото
      сьогодні
      4750
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Поліція Україна – Росія Новини Росії Кримінальні новини Новини Луганська
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 листопада: "Приватбанк" не повернуть Коломойському, порятунок моряків в Одесі
      сьогодні , 22:25 Головні новини 22 листопада: "Приватбанк" не повернуть Коломойському, порятунок моряків в Одесі
      Наталія Пристанська 101
      Як вкрали 10 млн гривень у сиріт з дитячого будинку
      сьогодні , 22:00 Як вкрали 10 млн гривень у сиріт з дитячого будинку
      Ілля Кротенко 380
      Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
      сьогодні , 21:31 Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
      Анастасія Можаровська 486
      Закревська: Передача справи Майдану у ДБР, коли там керує Труба – це погана історія
      сьогодні , 21:02 Закревська: Передача справи Майдану у ДБР, коли там керує Труба – це погана історія
      Євгенія Мазур 562
      Справа Майдану: хто така Закревська та чому вона голодує
      сьогодні , 20:01 Справа Майдану: хто така Закревська та чому вона голодує
      Євгенія Мазур 3366
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук