08:48
23 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штрафы за грязные носки в поездах РФ. Путин учит считать
      Вєсті Кремля
      22:55, 22 февраля
      Вести.UA: сестры Опанасюк или адепты "русского мира". Скандальные оговорки Гройсмана
      Вєсті.UA
      21:15, 22 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      На Донбассе значительные потери среди боевиков, однако один украинский воин получил ранение

      103 Читати новину українською
      На Донбассе боевики били из гранатометов и пулеметов, один ранен
      На Донбассе боевики били из гранатометов и пулеметов, один ранен / Фото из открытых источников

      На протяжении прошедших суток, 22 февраля, оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения. Разведка сообщает об уничтожении 8 боевиков.

      Из всех обстрелов 8 осуществили из запрещенного минскими соглашениями вооружения, пишет пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Путин приказал созвать на военные сборы россиян-запасников

      Оккупанты обстреливали позиции подразделений ОС из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

      Также по нашим защитникам вели прицельный снайперский огонь,
      – отметили в штабе.

      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 8 раз обстреляли украинские опорные пункты: Лебединский, Водяное, Авдеевку и Марьинка. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли вблизи Новозвановка и Катериновки.

      Кроме того, били из минометов в районе села Крымское, из гранатометов различных систем вблизи поселка Луганское, из стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

      Из-за действий боевиков один украинский воин получил ранение. Разведка сообщает, что 22 февраля ликвидировали 8 оккупантов, еще 2 получили ранения. Кроме того, уничтожили две единицы военной автомобильной техники боевиков.

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 23 февраля: зима восстановит свой статус, похолодание усилится
      сегодня
      1464
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      сегодня , 01:00 США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      Іван Яковина 525
      Главные новости 22 февраля: скандал с сестрами Опанасюк и миллионный штраф Ryanair и Wizzair
      22 февраля , 22:45 Главные новости 22 февраля: скандал с сестрами Опанасюк и миллионный штраф Ryanair и Wizzair
      857
      Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      22 февраля , 22:33 Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      Артем Овдієнко 1922
      Життя в Україні взагалі-то могло б бути цілком спокійним, – Neu Zürcher Zeitung
      22 февраля , 22:01 Життя в Україні взагалі-то могло б бути цілком спокійним, – Neu Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 793
      Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      22 февраля , 19:01 Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      Артем Овдієнко 1342
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Авария на Днепре: Сухогруз протаранил пристань с тремя катерами
       4 сентября 2012 , 17:43
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Как сделать автомобиль экономичнее
       27 августа 2018 , 08:30
      Шесть экс-игроков Олимпика пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах – известны фамилии
       21 ноября 2018 , 15:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук