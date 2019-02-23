На Донбассе значительные потери среди боевиков, однако один украинский воин получил ранение
На протяжении прошедших суток, 22 февраля, оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения. Разведка сообщает об уничтожении 8 боевиков.
Из всех обстрелов 8 осуществили из запрещенного минскими соглашениями вооружения, пишет пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook.
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Оккупанты обстреливали позиции подразделений ОС из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Также по нашим защитникам вели прицельный снайперский огонь,
– отметили в штабе.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 8 раз обстреляли украинские опорные пункты: Лебединский, Водяное, Авдеевку и Марьинка. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли вблизи Новозвановка и Катериновки.
Кроме того, били из минометов в районе села Крымское, из гранатометов различных систем вблизи поселка Луганское, из стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.
Из-за действий боевиков один украинский воин получил ранение. Разведка сообщает, что 22 февраля ликвидировали 8 оккупантов, еще 2 получили ранения. Кроме того, уничтожили две единицы военной автомобильной техники боевиков.