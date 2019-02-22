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      Путин приказал созвать на военные сборы россиян-запасников

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      Путин приказал созвать на военные сборы россиян-запасников
      Путин приказал созвать на военные сборы россиян-запасников / kerch.fm

      Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, пребывающих в запасе. Они должны явиться на военные сборы сроком до двух месяцев.

      Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации России от 21 февраля.

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      В тексте указа отмечается, что военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России, Нацгвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности.

      Сроки проведения сборов будут согласовываться с органами исполнительной власти регионов, исключение составляют проверочные сборы, сроки которых должно определить Минобороны.

      Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

      К слову, на юге от Донецка пророссийские боевики на блокпосте вблизи Кловского отказали патрулю СММ ОБСЕ в проезде. Оккупанты объяснили отказ "проведением учений в районе Кловского". Украинская сторона уверена, что "руководству оккупантов есть, что скрывать".

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Война Владимир Путин Новости России Украина – Россия Новости политики
      Источник: 24 канал
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