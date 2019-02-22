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      Путін наказав скликати на військові збори росіян-запасників

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      Путін наказав скликати на військові збори росіян-запасників
      Путін наказав скликати на військові збори росіян-запасників / kerch.fm

      Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призов в 2019 році росіян, які перебувають у запасі. Вони повинні з’явитися на військові збори терміном до двох місяців.

      Відповідний документ опублікований на порталі правової інформації Росії від 21 лютого.

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      У тексті указу наголошується, що військові збори будуть проходити в Збройних силах Росії, Нацгвардії, органах державної охорони і федеральної служби безпеки.

      Терміни проведення зборів будуть узгоджуватися з органами виконавчої влади регіонів, виняток становлять перевірочні збори, терміни яких має визначити Міноборони.

      Указ набрав чинності з дня його офіційного опублікування.

      До слова, на півдні від Донецька проросійські бойовики на блокпості поблизу Ковського відмовили патрулю СММ ОБСЄ у проїзді. Окупанти пояснили відмову "проведенням навчань у районі Кловського". Українська сторона впевнена, що "керівництву окупантів є, що приховувати".

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Володимир Путін Війна
      Джерело: 24 канал
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