Путін наказав скликати на військові збори росіян-запасників

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призов в 2019 році росіян, які перебувають у запасі. Вони повинні з’явитися на військові збори терміном до двох місяців.

Відповідний документ опублікований на порталі правової інформації Росії від 21 лютого. Читайте також: Путіну потрібна Україна, щоб створити велику Росію, – екс-президент Польщі У тексті указу наголошується, що військові збори будуть проходити в Збройних силах Росії, Нацгвардії, органах державної охорони і федеральної служби безпеки. Терміни проведення зборів будуть узгоджуватися з органами виконавчої влади регіонів, виняток становлять перевірочні збори, терміни яких має визначити Міноборони. Указ набрав чинності з дня його офіційного опублікування. До слова, на півдні від Донецька проросійські бойовики на блокпості поблизу Ковського відмовили патрулю СММ ОБСЄ у проїзді. Окупанти пояснили відмову "проведенням навчань у районі Кловського". Українська сторона впевнена, що "керівництву окупантів є, що приховувати".