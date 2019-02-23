На Донбасі значні втрати серед бойовиків, однак один український воїн отримав поранення
Впродовж минулої доби, 22 лютого, окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення. Розвідка повідомляє про знищення 8 бойовиків.
Із усіх обстрілів 8 здійснили із забороненого мінськими угодами озброєння, пише прес-центр Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
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Окупанти обстрілювали позиції підрозділів ОС із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Також по наших захисниках вели прицільний снайперський вогонь,
– наголосили у штабі.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 8 разів обстріляли українські опорні пункти: Лебединське, Водяне, Авдіївку та Мар'їнку. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойивки стріляли поблизу Новозванівки та Катеринівки.
Окрім того, гатили із мінометів у районі села Кримське, з гранатометів різних систем поблизу селища Луганське, зі стрілецької зброї - у районі Станиці Луганської.
Через дії бойовиків один український воїн отримав поранення. Розвідка повідомляє, що 22 лютого ліквідували 8 окупантів, ще 2 отримали поранення. Окрім того, знищили дві одиниці військової автомобільної техніки бойовиків.