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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      На Донбасі значні втрати серед бойовиків, однак один український воїн отримав поранення

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      На Донбасі бойовики били з гранатометів і кулеметів, один поранений
      На Донбасі бойовики били з гранатометів і кулеметів, один поранений / Фото з відкритих джерел

      Впродовж минулої доби, 22 лютого, окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення. Розвідка повідомляє про знищення 8 бойовиків.

      Із усіх обстрілів 8 здійснили із забороненого мінськими угодами озброєння, пише прес-центр Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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      Окупанти обстрілювали позиції підрозділів ОС із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

      Також по наших захисниках вели прицільний снайперський вогонь,
      – наголосили у штабі.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 8 разів обстріляли українські опорні пункти: Лебединське, Водяне, Авдіївку та Мар'їнку. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойивки стріляли поблизу Новозванівки та Катеринівки.

      Окрім того, гатили із мінометів у районі села Кримське, з гранатометів різних систем поблизу селища Луганське, зі стрілецької зброї - у районі Станиці Луганської.

      Через дії бойовиків один український воїн отримав поранення. Розвідка повідомляє, що 22 лютого ліквідували 8 окупантів, ще 2 отримали поранення. Окрім того, знищили дві одиниці військової автомобільної техніки бойовиків.

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      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
      Джерело: 24 канал
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