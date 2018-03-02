На Донецкой фильтровальной станции произошло короткое замыкание из-за боевых действий
Из-за боевых действий на Донецкой фильтровальной станции произошло короткое замыкание оборудования. Сейчас работу станции остановлена.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Читайте также: В Донецкой области боевики обстреляли фильтровальную станцию
Как сообщают мне в департаменте по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы, в результате боевых действий случилось короткое замыкание оборудования. Сейчас в районе ДФС установлен режим тишины, на станции работают службы "Воды Донбасса" – чинят выведенное из строя оборудование,
– рассказал он.
Жебривский отметил, что к утру работу станции восстановят. Отметил, что в Авдеевке проблем с водоснабжением нет.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии