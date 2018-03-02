На Донецкой фильтровальной станции произошло короткое замыкание из-за боевых действий

Из-за боевых действий на Донецкой фильтровальной станции произошло короткое замыкание оборудования. Сейчас работу станции остановлена.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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Как сообщают мне в департаменте по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы, в результате боевых действий случилось короткое замыкание оборудования. Сейчас в районе ДФС установлен режим тишины, на станции работают службы "Воды Донбасса" – чинят выведенное из строя оборудование,

– рассказал он.

Жебривский отметил, что к утру работу станции восстановят. Отметил, что в Авдеевке проблем с водоснабжением нет.