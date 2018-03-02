На Донецькій фільтрувальній станції сталося коротке замикання через бойові дії

Через бойові дії на Донецькій фільтрувальній станції сталося коротке замикання обладнання. Зараз роботу станції зупинено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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Як доповідають мені у департаменті з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи, внаслідок бойових дій трапилося коротке замикання обладнання. Зараз в районі ДФС встановлений режим тиші, на станції працюють служби "Води Донбасу" – лагодять виведене з ладу обладнання,

– розповів він.

Жебрівський зазначив, що до ранку роботу станції відновлять. Наголосив, що в Авдіївці проблем з водопостачанням немає.