На дороги Швеции впервые выехали грузовики без водителей: яркое видео

В своем высокотехнологичном порыве человек с каждым днем все больше доверяет машине. Доверяет настолько, что готов выпустить на дорогу автомобили, в которых не то, что автопилот целиком и полностью заменяет водителя, а сама водительская кабина отсутствует как таковая.

Не так давно шведская компания Einride удивила мир своими футуристическими концептами грузовиков. Самоуправляемые тяжеловозы уже приступили к выполнению своих прямых функций, рядом с другими машинами на дорогах общего пользования.

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T-pod – беспилотник четвертого уровня автономности, который мог бы сделать грузоперевозки более разумными, экономически эффективными и экологически чистыми. Ориентироваться в пространстве ему помогает солидный набор различных камер, лидаров, радаров и алгоритмы искусственного интеллекта.

Отсутствие у грузовика привычной для него кабины не только позволяет сэкономить на услугах высококвалифицированных водителей, но и, что очень важно для такого типа транспорта, увеличивает полезную грузовую площадь.



Вес машины с учетом нагрузки – 26 тонн

Конечно, в случае внештатных ситуаций управление машиной в любой момент может взять на себя оператор, который имеет возможность удаленно следить за десятью тяжеловозами одновременно, используя 5G-связь.

Передвигается эта машина на электрической тяге. Запаса хода, по словам разработчиков, хватает на 200 километров. Сейчас этого более чем достаточно. Ведь самоуправляемый T-pod перевозит грузы между терминалом и складскими помещениями местной логистической компании на расстоянии несколько сотен метров. И при этом – на минимальной скорости.



У T-pod отсутствует кабина для водителя

По мнению разработчиков, это – хоть и маленький, но очень важный шаг к созданию бесперебойной, автономной и безопасной для окружающей среды транспортной системы.