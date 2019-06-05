18:08
5 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
      Вєсті Кремля
      00:07, сегодня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Инновации
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      На дороги Швеции впервые выехали грузовики без водителей: яркое видео

      Инновации 48 Читати новину українською

      В своем высокотехнологичном порыве человек с каждым днем все больше доверяет машине. Доверяет настолько, что готов выпустить на дорогу автомобили, в которых не то, что автопилот целиком и полностью заменяет водителя, а сама водительская кабина отсутствует как таковая.

      Не так давно шведская компания Einride удивила мир своими футуристическими концептами грузовиков. Самоуправляемые тяжеловозы уже приступили к выполнению своих прямых функций, рядом с другими машинами на дорогах общего пользования.

      Читайте также: Доставка будущего: в Ford создали уникального робота-курьера (фото и видео)

      T-pod – беспилотник четвертого уровня автономности, который мог бы сделать грузоперевозки более разумными, экономически эффективными и экологически чистыми. Ориентироваться в пространстве ему помогает солидный набор различных камер, лидаров, радаров и алгоритмы искусственного интеллекта.

      Отсутствие у грузовика привычной для него кабины не только позволяет сэкономить на услугах высококвалифицированных водителей, но и, что очень важно для такого типа транспорта, увеличивает полезную грузовую площадь.

      T-pod
      Вес машины с учетом нагрузки – 26 тонн

      Конечно, в случае внештатных ситуаций управление машиной в любой момент может взять на себя оператор, который имеет возможность удаленно следить за десятью тяжеловозами одновременно, используя 5G-связь.

      Передвигается эта машина на электрической тяге. Запаса хода, по словам разработчиков, хватает на 200 километров. Сейчас этого более чем достаточно. Ведь самоуправляемый T-pod перевозит грузы между терминалом и складскими помещениями местной логистической компании на расстоянии несколько сотен метров. И при этом – на минимальной скорости.

      T-pod
      У T-pod отсутствует кабина для водителя

      По мнению разработчиков, это – хоть и маленький, но очень важный шаг к созданию бесперебойной, автономной и безопасной для окружающей среды транспортной системы.

      blog_ava
      Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент
      сегодня
      5597
      Теги: Швеция Авто
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сколько украинцев хотят, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране
      сегодня , 18:00 Сколько украинцев хотят, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране
      503
      Огнестрельное ранение: что следует знать и как действовать
      сегодня , 18:00 Огнестрельное ранение: что следует знать и как действовать
      Яніна Ткачук 5
      Скандалы с изнасилованиями спортсменов: дело в деньгах или желании справедливости
      сегодня , 18:00 Скандалы с изнасилованиями спортсменов: дело в деньгах или желании справедливости
      Ігор Саджениця 10
      Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила не пройшов атестацію, але суд його поновив...
      сегодня , 17:00 Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила не пройшов атестацію, але суд його поновив...
      Блог Соцмережі 787
      Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри
      сегодня , 15:03 Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри
      Дмитро Снєгирьов 586
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук