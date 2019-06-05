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      На дороги Швеції вперше виїхали вантажівки без водіїв: яскраве відео

      Інновації 137 Читать новость на русском

      У своєму високотехнологічному пориві людина з кожним днем усе більше довіряє машині. Довіряє настільки, що готова випустити на дорогу автомобілі, у яких не те, що автопілот цілком й повністю замінює водія, а й сама водійська кабіна відсутня як така.

      Не так давно шведська компанія Einride здивувала світ своїми футуристичними концептами вантажівок. Самокеровані ваговози вже приступили до виконання своїх прямих функцій, поруч з іншими машинами на дорогах загального користування.

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      T-pod – безпілотник четвертого рівня автономності, який міг би зробити вантажоперевезення більш розумними, економічно ефективнішими та екологічно чистими. Орієнтуватися у просторі йому допомагає солідний набір різних камер, лідарів, радарів та алгоритми штучного інтелекту.

      Відсутність у вантажівки звичної для неї кабіни не лише дозволяє заощадити на послугах висококваліфікованих водіїв, а й, що дуже важливо для такого типу транспорту, збільшує корисну вантажну площу.

      T-pod
      Вага машини з урахуванням навантаження – 26 тонн

      Авжеж, у випадку позаштатних ситуацій управління машиною будь-якої миті може перебрати на себе оператор, який має змогу віддалено стежити за десятьма ваговозами одночасно, використовуючи 5G-зв'язок.

      Пересувається ця машина на електричній тязі. Запасу ходу, зі слів розробників, вистачає на 200 кілометрів. Наразі цього більш ніж достатньо. Адже самокерований T-pod перевозить вантажі між терміналом та складськими приміщеннями місцевої логістичної компанії на відстань кількасот метрів. І при цьому – на мінімальній швидкості.

      T-pod
      У T-pod відсутня кабіна для водія

      Хай там як, на думку розробників, це – хоч і маленький, та дуже важливий крок до створення безперебійної, автономної і безпечної для довкілля транспортної системи.

      blog_ava
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      Теги: Авто Швеція
      Джерело: 24 канал
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