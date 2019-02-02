На двух фрегатах России появилось оборудование, которое ослепляет противников

Два российских военных корабля оснастили станциями, которые способны вызвать временное ослепление и гасить приборы ночного видения.

На российских фрегатах "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" появились станции визуально-оптических помех "Филин", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Россэлектроники".

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На каждом из этих военных кораблей России установили по два комплекта "Филина".

Такое оборудование способно подавлять визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения ночью и в сумерки. Также станции "Филин" будут выполнять функцию ликвидации оружия ближнего боя, которое направлено против надводных кораблей и катеров Военно-морского флота России.

"Филин" действует благодаря излучению, которое способно гасить приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет,

– объясняют в компании "Ростех".

Кроме того, "Филин" вызывает временные расстройства глаз.

Добровольцы испытали на себе действия станции "Филин" и рассказали: если оборудование расположено на расстоянии до двух километров, становится невозможно вести прицельную стрельбу по мишеням. Кроме того, почти половина из них жаловались на тошноту, головокружение и теряли ориентацию в пространстве. Еще часть добровольцев почувствовала на себе эффект пятна света, которое мерцает перед глазами и приводит к ослеплению.

Такое же оборудование планируют встроить в еще два других фрегата, строительство которых сейчас продолжается.

Что известно про российские военные корабли, в которые встроены станции "Филин"?Военный корабль "Адмирал флота Касатонов", построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Фрегат впервые вышел в море 21 декабря 2018 года для проведения первого этапа заводских ходовых испытаний. Этот военный корабль планируют передать Военно-Морскому Флоту России до конца 2019 года.



Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" был построен на том же заводе Санкт-Перетбурга. Впервые поплыл корабль 29 октября 2010 года, а в 2018-м вошел в состав Северного флота России.