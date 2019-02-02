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      На двох фрегатах Росії з'явилося обладнання, яке осліплює противників

      1696 Читать новость на русском
      Фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков"
      Фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" / Петро Ковалев, ТАСС

      Два російські військові кораблі оснастили станціями, які здатні викликати тимчасове осліплення та гасити прилади нічного бачення.

      У російських фрегатах  "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" і "Адмірал флоту Касатонов" з'явилися станції візуально-оптичних перешкод "Філін", повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу "Роселектроніки". 

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      На кожному із цих військових кораблів Росії встановили по два комплекти "Філіна". 

      Таке обладнання здатне придушувати візуально-оптичні та оптико-електронні канали спостереження уночі та в сутінки. Також станції "Філін" виконуватимуть функцію ліквідації зброї ближнього бою, яка спрямована проти надводних кораблів і катерів Військово-морського флоту Росії.  

      "Філін" діє завдяки випромінюванню, яке здатне гасити прилади нічного бачення, лазерні далекоміри інфрачервоного діапазону, системи наведення протитанкових керованих ракет,
      – пояснюють у компанії "Ростех".

      Крім того, "Філін" викликає тимчасові розлади очей.  

      Добровольці  випробували на собі дії станції "Філін" і розповіли: якщо обладнання розташоване на відстані до двох кілометрів, стає неможливо вести прицільну стрільбу по мішенях. Крім того, майже половина з них скаржилися на нудоту, запаморочення та втрачали орієнтацію в просторі. Ще частина добровольців відчула на собі ефект плями світла, яка мерехтить перед очима і призводить до осліплення. 

      Таке ж обладнання планують вбудувати у ще два інші фрегати, будівництво яких наразі триває. 

      Що відомо про російські військові кораблі, у які вбудували станції "Філін"?Військовий корабель "Адмірал флоту Касатонов" збудований на ПАТ "Суднобудівний завод "Північна верф" у Санкт-Петербурзі. Фрегат вперше вийшов у море 21 грудня 2018 року для проведення першого етапу заводських ходових випробувань. Цей військовий корабель планують передати Військово-Морському Флоту Росії до кінця 2019 року.

      Фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" був збудований на тому ж заводі Санкт-Перетбурга. Вперше поплив корабель 29 жовтня 2010 року, а у 2018-му увійшов до складу Північного флоту Росії. 

      Теги: Зброя Новини політики Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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