На фестивале в Германии прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото

В немецком городе Фройденберг во время традиционного фестиваля Brauchtumsfest случился взрыв. В результате инцидента пострадали 14 человек, из которых шестеро в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной взрыва считают дождевую воду, которая попала в огромную сковородку с горячим маслом, сообщает FOCUS Online.

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Зато следователи исключают возможность взрыва из-за утечки газа. Тяжелораненые были перевезены на нескольких вертолетах в специальные клиники Рурского региона и города Кельна.



Предварительной причиной взрыва стало попадание дождя на горячую огромную сковородку

Шестеро пострадавших были в очень тяжелом состоянии и перед угрозой смерти. У пятерых из них ожоги тела, а еще у одного случился сердечный приступ.



На месте инцидента работали спасатели, пожарные и полицейские

Для проведения традиционного фестиваля во Фройденберге используют старую пекарню. Известно, что рядом с местом взрыва были около 100 человек.



В результате взрыва пострадали 14 человек