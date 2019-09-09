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      На фестивале в Германии прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото

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      В результате взрыва на фестивале в Германии пострадали 14 человек
      В результате взрыва на фестивале в Германии пострадали 14 человек / focus.de

      В немецком городе Фройденберг во время традиционного фестиваля Brauchtumsfest случился взрыв. В результате инцидента пострадали 14 человек, из которых шестеро в тяжелом состоянии.

      Предварительной причиной взрыва считают дождевую воду, которая попала в огромную сковородку с горячим маслом, сообщает FOCUS Online.

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      Зато следователи исключают возможность взрыва из-за утечки газа. Тяжелораненые были перевезены на нескольких вертолетах в специальные клиники Рурского региона и города Кельна.

      Вибух у Німеччині
      Предварительной причиной взрыва стало попадание дождя на горячую огромную сковородку

      Шестеро пострадавших были в очень тяжелом состоянии и перед угрозой смерти. У пятерых из них ожоги тела, а еще у одного случился сердечный приступ.

      Вибух у Німеччині
      На месте инцидента работали спасатели, пожарные и полицейские

      Для проведения традиционного фестиваля во Фройденберге используют старую пекарню. Известно, что рядом с местом взрыва были около 100 человек.

      Вибух у Німеччині
      В результате взрыва пострадали 14 человек

      blog_ava
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      Теги: Постраждалі Взрыв
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