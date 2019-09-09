На фестивалі у Німеччині прогримів вибух: є постраждалі – фото

У німецькому місті Фройденберг під час традиційного фестивалю Brauchtumsfest трапився вибух. Внаслідок інциденту постраждали 14 людей, з яких шестеро у важкому стані.

Попередньою причиною вибуху вважають дощову воду, яка потрапила до величезною сковорідки з гарячою олією, повідомляє FOCUS Online.

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Натомість слідчі виключають можливість вибуху через витік газу. Важкопоранені були перевезені на кількох вертольотах до спеціальних клінік Рурського регіону та міста Кельна.



Попередньою причиною вибуху стало потрапляння дощу на гарячу величезну сковорідку

Шестеро постраждалих були у дуже важкому стані та перед загрозою смерті. У п'ятьох з них опіки тіла, а ще в одного трапився серцевий напад.



На місці інциденту працювали рятувальники, пожежники та поліцейські

Під час традиційного фестивалю у Фпройденбергу використовують стару пекарню. Відомо, що поряд з місцем вибуху були близько 100 людей.



Внаслідок вибуху постраждали 14 людей