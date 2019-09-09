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      На фестивалі у Німеччині прогримів вибух: є постраждалі – фото

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      Внаслідок вибуху на фестивалі у Німеччині постраждали 14 осіб
      Внаслідок вибуху на фестивалі у Німеччині постраждали 14 осіб / focus.de

      У німецькому місті Фройденберг під час традиційного фестивалю Brauchtumsfest трапився вибух. Внаслідок інциденту постраждали 14 людей, з яких шестеро у важкому стані.

      Попередньою причиною вибуху вважають дощову воду, яка потрапила до величезною сковорідки з гарячою олією, повідомляє FOCUS Online.

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      Натомість слідчі виключають можливість вибуху через витік газу. Важкопоранені були перевезені на кількох вертольотах до спеціальних клінік Рурського регіону та міста Кельна.

      Вибух у Німеччині
      Попередньою причиною вибуху стало потрапляння дощу на гарячу величезну сковорідку

      Шестеро постраждалих були у дуже важкому стані та перед загрозою смерті. У п'ятьох з них опіки тіла, а ще в одного трапився серцевий напад.

      Вибух у Німеччині
      На місці інциденту працювали рятувальники, пожежники та поліцейські

      Під час традиційного фестивалю у Фпройденбергу використовують стару пекарню. Відомо, що поряд з місцем вибуху були близько 100 людей.

      Вибух у Німеччині
      Внаслідок вибуху постраждали 14 людей

      blog_ava
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      Теги: Постраждалі Вибух
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