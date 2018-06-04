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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

На фестивале в Германии произошла масштабная драка с полицией: пришлось вызывать помощь

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В воскресенье, 3 июня, по окончании музыкального фестиваля Schlossgrabenfest в Дармштадте между полицией и отдыхающими возникли столкновения.

Об этом сообщает DW.

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Около сотни агрессивно настроенных людей напали на правоохранителей. Они бросали в них бутылки и камни, а также "совершали акты вандализма".

Столкновения на музыкальном фестивале в Германии

В результате инцидента 15 полицейских получили ранения, а 80 человек задержали. Большинство задержанных было в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Причина для насильственных действий остается непонятной. Расследование продолжается,
– отметили в полиции.

Для того, чтобы обуздать толпу, полиции пришлось вызывать подмогу из других городов.

Министр внутренних дел штата Гессен Питер Бет осудил нападения и предложил повысить минимальный срок за нападения на полицейских с трех месяцев до шести.

Такие атаки не просто являются правонарушением против полиции, но также против нашего конституционного государства и общества,
– сказал чиновник.

Теги: Фотоновости столкновения
Источник: 24 Канал
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