На фестивале в Германии произошла масштабная драка с полицией: пришлось вызывать помощь

В воскресенье, 3 июня, по окончании музыкального фестиваля Schlossgrabenfest в Дармштадте между полицией и отдыхающими возникли столкновения.

Об этом сообщает DW.

Читайте также: Полицейский выстрелил в мужчину внутри Берлинского собора

Около сотни агрессивно настроенных людей напали на правоохранителей. Они бросали в них бутылки и камни, а также "совершали акты вандализма".

Столкновения на музыкальном фестивале в Германии

В результате инцидента 15 полицейских получили ранения, а 80 человек задержали. Большинство задержанных было в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Причина для насильственных действий остается непонятной. Расследование продолжается,

– отметили в полиции.

Для того, чтобы обуздать толпу, полиции пришлось вызывать подмогу из других городов.

Police apparently attacked in #Darmstadt #Herrngarten after the #Schlossgrabenfest. Hopefully the discussion around this unfortunate event remains objective, based on recent events. pic.twitter.com/46FGwZCp8A — Robert Mutua (@robmutua) 3 червня 2018 р.

Министр внутренних дел штата Гессен Питер Бет осудил нападения и предложил повысить минимальный срок за нападения на полицейских с трех месяцев до шести.

Такие атаки не просто являются правонарушением против полиции, но также против нашего конституционного государства и общества,

– сказал чиновник.