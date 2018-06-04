На фестивале в Германии произошла масштабная драка с полицией: пришлось вызывать помощь
В воскресенье, 3 июня, по окончании музыкального фестиваля Schlossgrabenfest в Дармштадте между полицией и отдыхающими возникли столкновения.
Об этом сообщает DW.
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Около сотни агрессивно настроенных людей напали на правоохранителей. Они бросали в них бутылки и камни, а также "совершали акты вандализма".
Столкновения на музыкальном фестивале в Германии
В результате инцидента 15 полицейских получили ранения, а 80 человек задержали. Большинство задержанных было в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Причина для насильственных действий остается непонятной. Расследование продолжается,
– отметили в полиции.
Для того, чтобы обуздать толпу, полиции пришлось вызывать подмогу из других городов.
Министр внутренних дел штата Гессен Питер Бет осудил нападения и предложил повысить минимальный срок за нападения на полицейских с трех месяцев до шести.
Такие атаки не просто являются правонарушением против полиции, но также против нашего конституционного государства и общества,
– сказал чиновник.