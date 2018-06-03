Полицейский выстрелил в мужчину внутри Берлинского собора

Вечером, 3 июня, возле Берлинского собора произошла стрельба. Заметим, что храм располагается в центре столицы Германии.

Как сообщает BBC, в итоге вооруженные правоохранители окружили Берлинский кафедральный собор.

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Отмечается, что произошло это после того, как офицер выстрелил в подозрительного мужчину, который нарушал общественный порядок внутри здания: поскольку тот был вооружен ножом, это вызвало панику у людей, которые находились рядом.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A — Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) 3 June 2018

Как подчеркнули правоохранители, журналистам не стоит спекулировать на этой теме, а дальнейшие подробности они обнародуют позже.

Сообщается о как минимум двух раненых. В частности, по информации СМИ, ранения потерпел представитель полиции. Также ранен в ногу и сам злоумышленник и, по мнению, полиции, травма не смертельна. Некоторые ресурсы пишут, что мужчину все же было ликвидировано.

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Добавим, что правоохранители не рассматривают инцидент как террористическую атаку.