Поліцейський вистрілив у чоловіка всередині Берлінського собору

Надвечір 3 червня поблизу Берлінського собору сталася стрілянина. Зауважимо, що храм розташовується у центрі столиці Німеччини.

Як повідомляє BBC, у підсумку озброєні правоохоронці оточили Берлінський кафедральний собор.

Читайте також: Смертельна сутичка на вокзалі у Німеччині: одна людина загинула, двоє – поранені

Зазначається, що сталося це після того, як офіцер вистрілив у підозрілого чоловіка, який порушував громадський порядок всередині будівлі: оскільки той був озброєним ножем, це викликало паніку у людей, які перебували поряд.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A — Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) 3 June 2018

Як підкреслили правоохоронці, журналістам не варто спекулювати на цій темі, а подальші подробиці вони оприлюднять згодом.

Наразі повідомляється про щонайменше двох поранених. Зокрема, за інформацією ЗМІ, поранення зазнав представник поліції. Також поранено у ногу і самого зловмисника і, на переконання, поліції, травма не смертельною. Деякі ресурси пишуть, що чоловіка все ж було ліквідовано.

Читайте також: Сварки закінчились стріляниною у Німеччині: загинула жінка

Додамо, що правоохоронці не розглядають інцидент як терористичну атаку.