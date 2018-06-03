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Поліцейський вистрілив у чоловіка всередині Берлінського собору

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Правоохоронці повністю оточили Берлінський кафедральний собор
Правоохоронці повністю оточили Берлінський кафедральний собор / Соцмережі

Надвечір 3 червня поблизу Берлінського собору сталася стрілянина. Зауважимо, що храм розташовується у центрі столиці Німеччини.

Як повідомляє BBC, у підсумку озброєні правоохоронці оточили Берлінський кафедральний собор.

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Зазначається, що сталося це після того, як офіцер вистрілив у підозрілого чоловіка, який порушував громадський порядок всередині будівлі: оскільки той був озброєним ножем, це викликало паніку у людей, які перебували поряд.

Як підкреслили правоохоронці, журналістам не варто спекулювати на цій темі, а подальші подробиці вони оприлюднять згодом.

Наразі повідомляється про щонайменше двох поранених. Зокрема, за інформацією ЗМІ, поранення зазнав представник поліції. Також поранено у ногу і самого зловмисника і, на переконання, поліції, травма не смертельною. Деякі ресурси пишуть, що чоловіка все ж було ліквідовано.

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Додамо, що правоохоронці не розглядають інцидент як терористичну атаку.

 

Теги: Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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