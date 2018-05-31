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Смертельна сутичка на вокзалі у Німеччині: одна людина загинула, двоє – поранені

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Смертельна сутичка на вокзалі у Німеччині
Смертельна сутичка на вокзалі у Німеччині / shz.de

Трагічний інцидент стався ввечері 30 травня у місті Фленсбург, що на півночі Німеччини. На місцевому вокзалі загинула одна людина, ще двоє були поранені. 30 пасажирів з потяга, в якому стався інцидент, були евакуйовані.

Про це повідомляє shz.de.

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За інформацією видання суперечка виникла у потязі, який прибув з Кельна. Між двома чоловіками виникла суперечка. Жінка-поліцейська намагалася врегулювати її. Під час сварки нападник поранив пасажира, а потім напав на поліцейську. У відповідь жінка застрелила зловмисника.

Серйозно травмований пасажир був доставлений в лікарню. Поліцейська отримала легке поранення.

Про винуватця сутички дотепер нічого не відомо. Кримінальна поліція і прокуратура почали розслідування.

 

Теги: Жертви
Джерело: 24 Канал
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