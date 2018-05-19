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У Німеччині чоловік розстріляв перехожих: є жертви

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У Німеччині чоловік влаштував стрілянину по перехожих 19 травня
У Німеччині чоловік влаштував стрілянину по перехожих 19 травня / Ілюстративне фото

У суботу, 19 травня, у Німеччині в місті Саарбрюккен невідомий чоловік відкрив стрілянину по перехожих. Інцидент стався близько 14:30 у районі Фехінген біля одного з будинків.

Про це повідомляє Spiegel Online.

У результаті стрілянини загинули двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення.

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Зазначається, що правоохоронці затримали нападника на місці, проте мотиви зловмисника залишаються невідомими.

Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці та представники місцевої влади. У місцевій поліції повідомили, що поки що не мовиться про те, що злочин може бути пов'язаний з тероризмом.

Теги: Кримінальні новини Жертви
Джерело: 24 Канал
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