У Німеччині чоловік розстріляв перехожих: є жертви

У суботу, 19 травня, у Німеччині в місті Саарбрюккен невідомий чоловік відкрив стрілянину по перехожих. Інцидент стався близько 14:30 у районі Фехінген біля одного з будинків.

Про це повідомляє Spiegel Online. У результаті стрілянини загинули двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення. Читайте також: Стрілянина у школі США: підозрюваному висунули обвинувачення (фото стрільця) Зазначається, що правоохоронці затримали нападника на місці, проте мотиви зловмисника залишаються невідомими. Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці та представники місцевої влади. У місцевій поліції повідомили, що поки що не мовиться про те, що злочин може бути пов'язаний з тероризмом.