У Німеччині чоловік розстріляв перехожих: є жертви
У суботу, 19 травня, у Німеччині в місті Саарбрюккен невідомий чоловік відкрив стрілянину по перехожих. Інцидент стався близько 14:30 у районі Фехінген біля одного з будинків.
Про це повідомляє Spiegel Online.
У результаті стрілянини загинули двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення.
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Зазначається, що правоохоронці затримали нападника на місці, проте мотиви зловмисника залишаються невідомими.
Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці та представники місцевої влади. У місцевій поліції повідомили, що поки що не мовиться про те, що злочин може бути пов'язаний з тероризмом.
Джерело: 24 Канал
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