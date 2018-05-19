В Германии мужчина расстрелял прохожих: есть жертвы

В субботу, 19 мая, в Германии в городе Саарбрюккен неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим. Инцидент произошел около 14:30 в районе Фехинген возле одного из домов.

Об этом сообщает Spiegel Online.

В результате стрельбы погибли двое человек, еще несколько человек получили ранения.

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Отмечается, что правоохранители задержали нападавшего на месте, однако мотивы злоумышленника остаются неизвестными.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители и представители местной власти. В местной полиции сообщили, что пока не говорится о том, что преступление может быть связано с терроризмом.