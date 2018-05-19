Стрельба в школе США: подозреваемому предъявлено обвинение (фото стрелявшего)
Правоохранители предъявили обвинение в убийстве студенту, который устроил стрельбу в школе городка Санта-Фе в американском штате Техас.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на шерифа штата Техас Эда Гонзалеса.
Как сообщалось, в нападении подозревают 17-летнего студента по имени Димитриос Паурцис.
По информации телеканала, стрелявшего удерживают под стражей "по обвинению в тяжком убийстве" (любое убийство, что предусматривает вероятность смертной казни).
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Также отмечается, что подозреваемому не предоставили права выйти на свободу под залог.
Напомним, 18 мая произошла стрельба в школе американского городка Санта-Фе. По словам очевидцев, неизвестный вошел в художественный класс и из предмета, похожего на ружье, начал стрелять в людей. В результате инцидента погибли 10 человек.