Стрельба в школе США: подозреваемому предъявлено обвинение (фото стрелявшего)

Правоохранители предъявили обвинение в убийстве студенту, который устроил стрельбу в школе городка Санта-Фе в американском штате Техас.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на шерифа штата Техас Эда Гонзалеса.

Как сообщалось, в нападении подозревают 17-летнего студента по имени Димитриос Паурцис.

По информации телеканала, стрелявшего удерживают под стражей "по обвинению в тяжком убийстве" (любое убийство, что предусматривает вероятность смертной казни).

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Также отмечается, что подозреваемому не предоставили права выйти на свободу под залог.

A motive wasn’t immediately clear, but Gov. Greg Abbott said Dimitrios Pagourtzis, 17, wrote about planning the attack in journals on his computer and in his cellphone that police obtained #texasschoolshooting #Texas #USA - https://t.co/PzflQxOKI3 pic.twitter.com/9tHrmVVnOw — The Himalayan Times (@thehimalayan) 19 мая 2018 г.

Напомним, 18 мая произошла стрельба в школе американского городка Санта-Фе. По словам очевидцев, неизвестный вошел в художественный класс и из предмета, похожего на ружье, начал стрелять в людей. В результате инцидента погибли 10 человек.