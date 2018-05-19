Стрілянина у школі США: підозрюваному висунули обвинувачення (фото стрільця)
Правоохоронці висунули звинувачення у вбивстві студенту, який влаштував стрілянину у школі містечка Санта-Фе в американському штаті Техас.
Про це повідомляє ABC News із посиланням на шерифа штату Техас Еда Гонзалеса.
Як повідомлялося, у нападі підозрюють 17-річного студента на ім'я Дімітріос Паурціс.
За інформацією телеканалу, стрільця утримують під вартою "за звинуваченням у тяжкому вбивстві" (будь-яке вбивство, що передбачає ймовірність смертної кари).
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Також зазначається, що підозрюваному не надали права вийти на волю під заставу.
Нагадаємо, 18 травня сталася стрілянина у школі американського містечка Санта-Фе. За словами очевидців, невідомий зайшов до мистецького класу та з предмету, схожого на рушницю, почав стріляти у людей. Внаслідок інциденту загинули 10 осіб.