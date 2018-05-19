Стрілянина у школі США: підозрюваному висунули обвинувачення (фото стрільця)

Правоохоронці висунули звинувачення у вбивстві студенту, який влаштував стрілянину у школі містечка Санта-Фе в американському штаті Техас.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на шерифа штату Техас Еда Гонзалеса.

Як повідомлялося, у нападі підозрюють 17-річного студента на ім'я Дімітріос Паурціс.

За інформацією телеканалу, стрільця утримують під вартою "за звинуваченням у тяжкому вбивстві" (будь-яке вбивство, що передбачає ймовірність смертної кари).

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Також зазначається, що підозрюваному не надали права вийти на волю під заставу.

A motive wasn’t immediately clear, but Gov. Greg Abbott said Dimitrios Pagourtzis, 17, wrote about planning the attack in journals on his computer and in his cellphone that police obtained #texasschoolshooting #Texas #USA - https://t.co/PzflQxOKI3 pic.twitter.com/9tHrmVVnOw — The Himalayan Times (@thehimalayan) 19 мая 2018 г.

Нагадаємо, 18 травня сталася стрілянина у школі американського містечка Санта-Фе. За словами очевидців, невідомий зайшов до мистецького класу та з предмету, схожого на рушницю, почав стріляти у людей. Внаслідок інциденту загинули 10 осіб.