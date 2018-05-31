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Смертельная стычка на вокзале в Германии: один человек погиб, двое – ранены

212 Читати новину українською
Смертельная стычка на вокзале в Германии
Смертельная стычка на вокзале в Германии / shz.de

Трагический инцидент произошел вечером 30 мая в городе Фленсбург на севере Германии. На местном вокзале погиб один человек, еще двое были ранены. 30 пассажиров из поезда, в котором произошел инцидент, были эвакуированы.

Об этом сообщает shz.de.

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По информации издания в поезде, который прибыл из Кельна, между двумя мужчинами возник спор. Женщина-полицейская пыталась урегулировать его. Во время ссоры нападавший ранил пассажира, а затем напал на полицейскую. В ответ женщина застрелила злоумышленника.

Серьезно травмированный пассажир был доставлен в больницу. Полицейская получила легкое ранение.

О виновнике столкновения до сих пор ничего не известно. Криминальная полиция и прокуратура начали расследование.

 

Теги: Жертвы
Источник: 24 Канал
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