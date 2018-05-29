Сварки закінчились стріляниною у Німеччині: загинула жінка

У Німеччині чоловік посеред вулиці розстріляв двох жінок. Від отриманого поранення одна з них загинула.

Інцидент трапився у німецькому місті Зальцгиттер, що у федеральній землі Нижня Саксонія, пише місцеве видання RegionalSalzgitter.

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Повідомляється, що чоловік на вулиці розстріляв двох жінок. У поліції повідомили, що загиблій було 30 років. Іншу 32-річну постраждалу госпіталізували.



Стрілянина сталась у місті на півночі Німеччини



Внаслідок нападу загинула жінка

Правоохоронці оголосили нападника у розшук. Підозрюваним є 38-річний чоловік, проте його імені не називають.

Родичі загиблої стверджують, що у підозрюваного були з нею стосунки, але останнім часом багато сварились.

За їхніми словами, у шлюбі вони не перебували, проте виховували 4 дітей.