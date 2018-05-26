У Франції невідомі розстріляли людей з автоматів: двоє загиблих

26 травня вночі у Франції у місті Марсель невідомі розстріляли двох людей із автоматів Калашникова. Зловмисники атакували приміщення місцевого спортклубу.

Про це пишуть французькі видання, передає Європейська правда.

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Повідомляється, що стрілянина відбулася близько першої години ночі за місцевим часом. Двоє жертв – чоловіки віком близько 30 років – загинули на місці. Видання повідомляє, що інцидент має всі ознаки кримінальних розбірок.