У Франції невідомі розстріляли людей з автоматів: двоє загиблих
26 травня вночі у Франції у місті Марсель невідомі розстріляли двох людей із автоматів Калашникова. Зловмисники атакували приміщення місцевого спортклубу.
Про це пишуть французькі видання, передає Європейська правда.
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Повідомляється, що стрілянина відбулася близько першої години ночі за місцевим часом. Двоє жертв – чоловіки віком близько 30 років – загинули на місці. Видання повідомляє, що інцидент має всі ознаки кримінальних розбірок.
Джерело: 24 Канал
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