Після зустрічі з Путіним Макрон зробив ствердну заяву про санкції проти Росії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європейський Союз не скасує санкцій проти Росії без прогресу в Україні.

Свою заяву Макрон зробив 25 травня на прес-конференції у Санкт-Петербурзі після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє агентство Reuters.

"М'яч на полі Росії та України. Це так просто. Ми не скасовуватимемо санкції, якщо нічого не буде зроблено. Це те, про що ми говорили з Володимиром Путіним", – сказав французький лідер.

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Зазначимо, що Євросоюз вирішуватиме питання продовження антиросійських санкцій на саміті 28-29 червня.