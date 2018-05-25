23:12
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 14°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Іво Бобул йде в президенти. Цирк Верховної Ради
Вєсті.UA
22:09, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Після зустрічі з Путіним Макрон зробив ствердну заяву про санкції проти Росії

1812 Читать новость на русском
Макрон заявив, що ЄСне скасує санкцій проти Росії без прогресу в Україні
Макрон заявив, що ЄСне скасує санкцій проти Росії без прогресу в Україні / Фото з вільних мереж

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європейський Союз не скасує санкцій проти Росії без прогресу в Україні.

Свою заяву Макрон зробив 25 травня на прес-конференції у Санкт-Петербурзі після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє агентство Reuters.

"М'яч на полі Росії та України. Це так просто. Ми не скасовуватимемо санкції, якщо нічого не буде зроблено. Це те, про що ми говорили з Володимиром Путіним", – сказав французький лідер.

Читайте також: Зустріч Путіна і Макрона: про що домовилися президенти

Зазначимо, що Євросоюз вирішуватиме питання продовження антиросійських санкцій на саміті 28-29 червня.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Євросоюз Еммануель Макрон Новини Франції Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как глобальное потепление влияет на политическую ситуацию в Украине
сьогодні, 23:00 Как глобальное потепление влияет на политическую ситуацию в Украине
Іван Яковина 30
Головні новини 25 травня: черговий напад на Стерненка, Луценко вніс нові подання
сьогодні, 22:01 Головні новини 25 травня: черговий напад на Стерненка, Луценко вніс нові подання
1335
Укробронпром вернет к жизни
сьогодні, 22:00 Укробронпром вернет к жизни "Объект 477А1" "Нота"?
Злой Одессит 1448
Топ-7 міфів про здоров’я від Супрун: свіжа підбірка
сьогодні, 20:18 Топ-7 міфів про здоров’я від Супрун: свіжа підбірка
1689
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
сьогодні, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1444
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук